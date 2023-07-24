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24 июля, 00:45

Азаров назвал поддержку Западом "формулы мира" Зеленского тупиковым путём

Экс-премьер Украины Азаров: Поддержка "формулы Зеленского" означает тупиковый путь

План "формулы мира", предложенный в прошлом году украинским лидером Владимиром Зеленским, нереалистичен, а придумали его, вероятнее всего, сами американцы. Такое мнение в интервью газете "Известия" высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Поддержка "формулы Зеленского" означает тупиковый путь. И сам "план Зеленского", скорее всего, придумали сами же американцы. Поэтому они, естественно, его поддерживают. Он реалистичный? Конечно, нет", — объяснил Азаров.

По мнению бывшего премьера, по пути мирного урегулирования должны пойти американцы и члены НАТО и пока они этого не сделают, продвижения в этом направлении также не будет.

В интервью он также заявил, что народу Украины не нужно членство в НАТО, которое, по убеждениям Киева, должно обеспечить стране безопасность. Азаров объяснил, что в данном случае гарантий требует "режим Зеленского".

На Западе допустили мирные переговоры по Украине из-за требований Зеленского

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Напомним, что согласно "формуле Зеленского" мир Украине принесут: первое — современные танки и артиллерия, а также более дальнобойные ракеты; второе — поддержка в финансовой, энергетической и социальной стабильности; а третье — выполнение "формулы мира", предложенной Зеленским ранее, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, "чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира". В Кремле усмотрели в "формуле Зеленского" три шага к эскалации конфликта.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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