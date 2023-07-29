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29 июля, 18:07
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Саудовская Аравия решила устроить переговоры по Украине без России

WSJ: Саудовская Аравия хочет в августе провести мирные переговоры по Украине

Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада и без России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что встреча состоится 5–6 августа в Джидде. На неё приглашены высокопоставленные чиновники из трёх десятков стран, кроме России.

"Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины", — говорится в материале газеты.

По данным издания, на переговоры позовут в том числе такие авторитетные развивающиеся страны, как ЮАР, Индия и Бразилия.

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Напомним, ранее Саудовская Аравия не раз выражала готовность стать посредником в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Так, наследный принц и премьер-министр государства Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявлял об этом на открытии саммита Лиги арабских государств в Джидде в июне.

Обложка ©

ТАСС / AP / Hadi Mizban

Андрей Григорьев
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