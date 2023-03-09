Стала известна роль саудовского принца в переговорах между Киевом и Москвой
Глава МИД Саудовской Аравии ибн Фархан заявил об участии наследного принца в обмене пленными между РФ и Украиной
В одной из операций по обмену пленными между Россией и Украиной в прошлом году сыграл роль посредника наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Фейсал ибн Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча двух дипломатов состоялась в Москве в четверг, 9 марта.
По словам господина ибн Фархана, Саудовская Аравия готова оказать любую поддержку в целях достижения урегулирования этого украинского кризиса.
"Мы готовы работать со всеми сторонами для поиска мирного решения. Ранее мы уже выдвигали определённые инициативы, в том числе что касалось обмена пленными, под личным надзором наследного принца проходила эта операция", — уточнил дипломат.
Напомним, что буквально на днях на родину из украинского плена вернулись 63 военнослужащих ВС РФ после очередного сложного переговорного процесса. В настоящее время все военнослужащие находятся на территории России, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
ТАСС / EPA / ANDY RAIN