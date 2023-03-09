Стала известна роль саудовского принца в переговорах между Киевом и Москвой

В одной из операций по обмену пленными между Россией и Украиной в прошлом году сыграл роль посредника наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Фейсал ибн Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча двух дипломатов состоялась в Москве в четверг, 9 марта.

По словам господина ибн Фархана, Саудовская Аравия готова оказать любую поддержку в целях достижения урегулирования этого украинского кризиса.

"Мы готовы работать со всеми сторонами для поиска мирного решения. Ранее мы уже выдвигали определённые инициативы, в том числе что касалось обмена пленными, под личным надзором наследного принца проходила эта операция", — уточнил дипломат.