Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 11:13

Стала известна роль саудовского принца в переговорах между Киевом и Москвой

Глава МИД Саудовской Аравии ибн Фархан заявил об участии наследного принца в обмене пленными между РФ и Украиной

В одной из операций по обмену пленными между Россией и Украиной в прошлом году сыграл роль посредника наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Фейсал ибн Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча двух дипломатов состоялась в Москве в четверг, 9 марта.

По словам господина ибн Фархана, Саудовская Аравия готова оказать любую поддержку в целях достижения урегулирования этого украинского кризиса.

"Мы готовы работать со всеми сторонами для поиска мирного решения. Ранее мы уже выдвигали определённые инициативы, в том числе что касалось обмена пленными, под личным надзором наследного принца проходила эта операция", — уточнил дипломат.

Саудовская Аравия пообещала Украине гумпомощь на $410 миллионов

Саудовская Аравия пообещала Украине гумпомощь на $410 миллионов

Напомним, что буквально на днях на родину из украинского плена вернулись 63 военнослужащих ВС РФ после очередного сложного переговорного процесса. В настоящее время все военнослужащие находятся на территории России, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Саудовская Аравия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров