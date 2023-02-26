Саудовская Аравия пообещала Украине гумпомощь на $410 миллионов

Саудовская Аравия приняла решение выделить Украине гуманитарную помощь на сумму 410 миллионов долларов, сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве глава МИД королевства Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. По его словам, "королевство прилагает все усилия для того, чтобы облегчить страдания украинцев".

"Мы сосредоточены на том, чтобы облегчить последствия гуманитарного кризиса на Украине, поэтому король и наследный принц приняли решение направить в страну гуманитарную помощь на сумму $410 миллионов", — сказал министр.

Он добавил, что королевство продолжает искать пути к мирному урегулированию вооружённого конфликта, а также заинтересовано в поддержке инициатив, которые будут способствовать деэскалации.

В свою очередь телеканал Al Sharq сообщает, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставки нефтепродуктов на Украину.