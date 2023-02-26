Глава МИД Саудовской Аравии впервые посетил Украину
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд посетил Украину, где провёл встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Примечательно, что данный визит является первым с момента установления дипломатических отношений между государствами.
"Провёл встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом. Это первый официальный визит главы МИД королевства на Украину с момента установления дипломатических отношений. Рассчитываю, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", — написал украинский лидер в своём телеграм-канале.
Лайф писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Украину. В ходе визита он собирается затронуть тему использования венгерского языка в Закарпатье.