Глава МИД Саудовской Аравии впервые посетил Украину

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд посетил Украину, где провёл встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Примечательно, что данный визит является первым с момента установления дипломатических отношений между государствами.

"Провёл встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом. Это первый официальный визит главы МИД королевства на Украину с момента установления дипломатических отношений. Рассчитываю, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", — написал украинский лидер в своём телеграм-канале.