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26 февраля, 16:17

Глава МИД Саудовской Аравии впервые посетил Украину

<p>Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд посетил Украину, где провёл встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Примечательно, что данный визит является первым с момента установления дипломатических отношений между государствами.

"Провёл встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом. Это первый официальный визит главы МИД королевства на Украину с момента установления дипломатических отношений. Рассчитываю, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", написал украинский лидер в своём телеграм-канале.

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Лайф писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Украину. В ходе визита он собирается затронуть тему использования венгерского языка в Закарпатье.

Матвей Константинов
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