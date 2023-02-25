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25 февраля, 15:21

В Венгрии раскрыли повестку визита Орбана в Киев

Орбан в рамках визита в Киев планирует обсудить вопрос венгерского языка в Закарпатье

В рамках визита председателя венгерского кабмина Виктора Орбана в Киев может быть поднят вопрос использования языка этой страны в Закарпатье. Об этом в ходе правительственного брифинга сообщил глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш. Он добавил, что больше всего Будапешту не нравится украинский закон об образовании, который ограничивает использование венгерского языка, что, по его словам, противоречит европейским нормам.

"Министр иностранных дел [Венгрии] вчера заявил, что идут технические приготовления [визита Орбана в Киев]. Венгерская международная дипломатия стремится к тому, чтобы такие встречи имели смысл и обе стороны извлекали из них пользу", — отметил Гуйяш.

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Ранее Орбан заявил, что Европа может дойти и до отправки "миротворческих войск" на Украину. При этом он подчеркнул, что для Будапешта самым правильным решением будет держаться в стороне от конфликта в Незалежной.

Обложка ©

ТАСС / Szilard Koszticsak / MTI / AP

Никита Осипов
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