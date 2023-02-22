В Венгрии назвали провокатором словацкого министра, матом пославшего Орбана

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер, нецензурно оскорбивший венгерского премьера Виктора Орбана, является провокатором, и относиться к нему надо соответствующе. Такое заявление сделал госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

"Растислав Качер — провокатор, и к нему следует относиться соответственно", — цитирует заявление Менцера издание PestiSracok.

Он добавил, что Будапешт не будет поддаваться на провокацию словацкого министра.