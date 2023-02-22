В Венгрии назвали провокатором словацкого министра, матом пославшего Орбана
Госсекретарь МИД Венгрии назвал провокатором оскорбившего Орбана словацкого министра
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер, нецензурно оскорбивший венгерского премьера Виктора Орбана, является провокатором, и относиться к нему надо соответствующе. Такое заявление сделал госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
"Растислав Качер — провокатор, и к нему следует относиться соответственно", — цитирует заявление Менцера издание PestiSracok.
Он добавил, что Будапешт не будет поддаваться на провокацию словацкого министра.
Ранее Лайф писал, что глава МИД Словакии Растислав Качер послал матом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за пророссийскую политику и позицию по Украине. Министр заявил, что военная помощь Киеву является морально правильной, а Европа едина в этой позиции, и лишь Венгрия держится в стороне.
Twitter / Orbán Viktor