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26 февраля, 09:31

В Крыму обещали принять Зеленского и даже угостить рапанами при одном условии

Константинов: Зеленский может посетить Крым только для подписания капитуляции

<p>Украинский президент Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Pou / ROPI via ZUMA</p>

Украинский президент Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Pou / ROPI via ZUMA

Украинский президент Владимир Зеленский, ранее объявивший о планах по "захвату Крыма", сможет посетить полуостров только при одном обстоятельстве — для подписания капитуляции Незалежной. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

"Украина по-прежнему испытывает в отношении Крыма фантомные боли. Не видать им нашего российского полуострова. Разве что подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать. По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность, как в детстве, похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов", — объяснил парламентарий.

"Аппетиты растут": Политолог оценил намерение Зеленского "вернуть" Крым

"Аппетиты растут": Политолог оценил намерение Зеленского "вернуть" Крым

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о планах Украины "захватить Крым". По его словам, подготовка ведётся в техническом и моральном плане, для атаки также обучаются люди, в том числе "на площадках других государств". Конкретных сроков, которые предусматривает этот план, украинский лидер не назвал.

Оксана Попова
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