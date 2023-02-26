В Крыму обещали принять Зеленского и даже угостить рапанами при одном условии

Украинский президент Владимир Зеленский, ранее объявивший о планах по "захвату Крыма", сможет посетить полуостров только при одном обстоятельстве — для подписания капитуляции Незалежной. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

"Украина по-прежнему испытывает в отношении Крыма фантомные боли. Не видать им нашего российского полуострова. Разве что подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать. По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность, как в детстве, похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов", — объяснил парламентарий.