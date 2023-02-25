"Аппетиты растут": Политолог оценил намерение Зеленского "вернуть" Крым

Украина в данный момент не может захватить территорию Крыма, однако мечтает об этом она уже далеко не первый год, но осуществить планы пока не получалось. Об этом РИА ФАН заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

"На данный момент точно нет. Если бы ВСУ могли напасть на Крым, они бы уже давно это сделали", — отметил он.

Политолог напомнил о желании властей Украины вернуть границы страны образца 1991 года. Он также обратил внимание и на видео с министром обороны Незалежной Алексеем Резниковым, который, посидев внутри танка Leopard, спросил "дорогу на Москву".

"Аппетиты растут, как мы видим, и не только относительно Крыма и Донбасса, о скором захвате которых Зеленский заявлял ещё в своём новогоднем поздравлении в преддверии 2022 года. Напомню, президент Украины тогда заявил, что следующее такое обращение, то есть на текущий год, он запишет уже в Севастополе! Но что-то, как мы видим, пошло не так, помпезные планы пришлось сильно корректировать", — отметил Корнилов.