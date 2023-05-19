Саудовская Аравия опять вызвалась в посредники по Украине

Саудовская Аравия готова продолжать свои посреднические усилия в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Наследный принц и премьер-министр государства Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил об этом на открытии саммита Лиги арабских государств в городе Джидде.

Он подтвердил, что королевство занимает позицию, которая предусматривает поддержку всех инициатив по снижению остроты кризиса на Украине.

"Мы подтверждаем позицию королевства, которая заключается в поддержке всего, что способствует снижению остроты кризиса на Украине, а также готовность королевства продолжать посреднические усилия между РФ и Украиной", — сказал кронпринц Саудовской Аравии.