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19 мая, 12:52

Саудовская Аравия опять вызвалась в посредники по Украине

Наследный принц: Саудовская Аравия готова стать посредником по Украине

Саудовская Аравия готова продолжать свои посреднические усилия в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Наследный принц и премьер-министр государства Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил об этом на открытии саммита Лиги арабских государств в городе Джидде.

Он подтвердил, что королевство занимает позицию, которая предусматривает поддержку всех инициатив по снижению остроты кризиса на Украине.

"Мы подтверждаем позицию королевства, которая заключается в поддержке всего, что способствует снижению остроты кризиса на Украине, а также готовность королевства продолжать посреднические усилия между РФ и Украиной", — сказал кронпринц Саудовской Аравии.

В Кремле оценили потенциал Китая как посредника по урегулированию на Украине

В Кремле оценили потенциал Китая как посредника по урегулированию на Украине

Ранее Лайф также писал о том, что Ватикан достиг предварительной договорённости о визите спецпосланников папы римского в Москву и Киев для обсуждения перемирия на Украине.

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ТАСС / AP / Leon Neal

Илья Суриков
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