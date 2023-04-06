В Кремле оценили потенциал Китая как посредника по урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление французского лидера Эмманюэля Макрона, который выразил надежду на усилия Пекина в урегулировании украинского кризиса. По словам представителя Кремля, посреднический потенциал у КНР действительно внушительный, но и ситуация на Украине пока слишком сложная.