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6 апреля, 09:32

В Кремле оценили потенциал Китая как посредника по урегулированию на Украине

Песков: КНР обладает посредническим потенциалом, но ситуация с Украиной сложная

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление французского лидера Эмманюэля Макрона, который выразил надежду на усилия Пекина в урегулировании украинского кризиса. По словам представителя Кремля, посреднический потенциал у КНР действительно внушительный, но и ситуация на Украине пока слишком сложная.

"Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, и недавние дипломатические успехи Китая это красноречиво продемонстрировали. Но с Украиной ситуация пока сложная, не демонстрирует никаких перспектив для мирного урегулирования", — отметил Песков.

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Напомним, 24 февраля 2023 года Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций. Президент Владимир Путин подчеркнул, что многие пункты этой инициативы созвучны позиции Москвы и могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине. В Кремле позже отметили, что мирный план Китая не поставлен на паузу, но ряд его положений нереализуем из-за неспособности Киева ослушаться своих западных кураторов.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
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