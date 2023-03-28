Депутат Журавлёв: Любой мирный план — "ловушка" для США, которая ставит ВПК под угрозу

Мирные планы по урегулированию, подобно тому, что представил ранее Пекин, всегда будут "циничной ловушкой" в глазах США. Таким мнением поделился с Лайфом первый заместитель председателя Комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Конечно, прекращение огня на Украине — это циничная ловушка для американского ВПК, он же только настроился на то, чтобы увеличить обороты, и даже заводы по производству военной техники вознамерился перенести в Европу, поближе, так сказать, к украинскому потребителю", — пояснил Журавлёв.

По его словам, США на наших глазах заставили страны Европы "сбагрить своё старое оружие Киеву", чтобы заполнить их арсеналы своим вооружением.

"Как же теперь отказаться от такой отличной рабочей схемы обогащения, когда тысячами бросаются в топку украинцы, а на счетах американских оборонных компаний вместо этого немедленно возникают доллары", — сказал парламентарий.