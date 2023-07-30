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30 июля, 19:41

Глава офиса Зеленского анонсировал встречу по "формуле мира" в Саудовской Аравии

Ермак: Советники мировых лидеров обсудят в Саудовской Аравии "формулу мира"

В Саудовской Аравии состоится встреча советников лидеров государств. Темой для обсуждения станет украинская "формула мира". Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации формулы мира Зеленского, которая состоится в Саудовской Аравии", — подтвердил Ермак.

Также в сообщении указано, что пункты этой самой "формулы мира" обсуждаются с представителями более чем 50 мировых стран.

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Напомним, ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада и без России. Ожидается, что встреча состоится 5–6 августа в Джидде. На неё приглашены высокопоставленные чиновники из трёх десятков стран, кроме России.

Обложка ©

t.me / Андрій Єрмак

Анатолий Симоненко
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