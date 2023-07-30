Глава офиса Зеленского анонсировал встречу по "формуле мира" в Саудовской Аравии
Ермак: Советники мировых лидеров обсудят в Саудовской Аравии "формулу мира"
В Саудовской Аравии состоится встреча советников лидеров государств. Темой для обсуждения станет украинская "формула мира". Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации формулы мира Зеленского, которая состоится в Саудовской Аравии", — подтвердил Ермак.
Также в сообщении указано, что пункты этой самой "формулы мира" обсуждаются с представителями более чем 50 мировых стран.
Напомним, ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада и без России. Ожидается, что встреча состоится 5–6 августа в Джидде. На неё приглашены высокопоставленные чиновники из трёх десятков стран, кроме России.
t.me / Андрій Єрмак