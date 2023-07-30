Глава офиса Зеленского анонсировал встречу по "формуле мира" в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии состоится встреча советников лидеров государств. Темой для обсуждения станет украинская "формула мира". Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации формулы мира Зеленского, которая состоится в Саудовской Аравии", — подтвердил Ермак.

Также в сообщении указано, что пункты этой самой "формулы мира" обсуждаются с представителями более чем 50 мировых стран.