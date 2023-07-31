Песков: Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине

Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии, на которой будет обсуждаться урегулирование ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Ещё предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чём, собственно, планируют организаторы вести речь. Мы неоднократно говорили, что любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада и без России. Ожидается, что встреча состоится 5–6 августа в Джидде. На неё приглашены высокопоставленные чиновники из трёх десятков стран, кроме России. Позже в офисе Владимира Зеленского подтвердили, что в Саудовской Аравии состоится встреча советников лидеров государств. Темой для обсуждения станет так называемая "формула мира".