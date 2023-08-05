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4 августа, 21:56

Наследный принц Саудовской Аравии может принять участие в консультациях по Украине

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд может принять участие в консультациях по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Участие наследного принца ожидается. Он среди прочего проведёт двухсторонние встречи с некоторыми делегатами, которые прибудут в Джидду", — сказал собеседник издания.

Источник также подчеркнул, что руководство Саудовской Аравии рассчитывает укрепить свою роль в международных инициативах, направленных на урегулирование конфликта. С этой целью, по словам собеседника, саудиты предоставили площадку для консультаций.

В Саудовской Аравии подтвердили намерение провести консультации по Украине

В Саудовской Аравии подтвердили намерение провести консультации по Украине

Напомним, ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена в августе провести переговоры по Украине с участием стран Запада, но без РФ. На встречу были приглашены высокопоставленные чиновники из трёх десятков государств. Ожидается, что Москву проинформируют об итогах встречи. Ранее в Кремле отмечали, что будут следить за этими переговорами.

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ТАСС / АР

Кузьма Спирин
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