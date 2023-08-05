Наследный принц Саудовской Аравии может принять участие в консультациях по Украине

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд может принять участие в консультациях по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Участие наследного принца ожидается. Он среди прочего проведёт двухсторонние встречи с некоторыми делегатами, которые прибудут в Джидду", — сказал собеседник издания.