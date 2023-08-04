В Саудовской Аравии подтвердили намерение провести консультации по Украине

Саудовская Аравия подтвердила желание предоставить площадку для консультаций по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявило Саудовское агентство печати.

По его данным, встреча состоится на уровне советников по национальной безопасности нескольких стран, которые соберутся в городе Джидде 5 августа.