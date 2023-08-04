В Саудовской Аравии подтвердили намерение провести консультации по Украине
Саудовская Аравия подтвердила желание предоставить площадку для консультаций по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявило Саудовское агентство печати.
По его данным, встреча состоится на уровне советников по национальной безопасности нескольких стран, которые соберутся в городе Джидде 5 августа.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена в августе провести переговоры по Украине с участием стран Запада, но без РФ. На встречу были приглашены высокопоставленные чиновники из трёх десятков государств. Ожидается, что Москву проинформируют об итогах встречи. Ранее в Кремле отмечали, что будут следить за этими переговорами.
ТАСС / AP