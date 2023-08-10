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10 августа, 16:56

Президент Польши вынес неутешительный приговор ВСУ

Президент Польши Дуда: ВСУ не в состоянии провести решительное контрнаступление

Украинские войска сейчас не в состоянии провести успешное контрнаступление. Такой факт признал президент Польши Анджей Дуда.

"Сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск", — сказал он в интервью газете The Washington Post.

Такая ситуация, по словам Дуды, возникла из-за нехватки вооружения у украинской стороны. В связи с этим он призвал союзников оказать Киеву дополнительную помощь.

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Ранее ветеран американской разведки предрёк ВСУ окончательный крах к концу лета. По словам Скотта Риттера, кладбища на Украине растут в геометрической прогрессии. И к концу лета Киев может легко потерять убитыми полмиллиона человек.

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ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER

Наталья Исакова
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