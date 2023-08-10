Президент Польши вынес неутешительный приговор ВСУ

Украинские войска сейчас не в состоянии провести успешное контрнаступление. Такой факт признал президент Польши Анджей Дуда.

"Сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск", — сказал он в интервью газете The Washington Post.

Такая ситуация, по словам Дуды, возникла из-за нехватки вооружения у украинской стороны. В связи с этим он призвал союзников оказать Киеву дополнительную помощь.