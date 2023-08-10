"Время не на их стороне": В Белом доме озвучили плохие новости для Киева

Американские власти дали Украине всё, о чём она просила для своего контрнаступления, но время не на её стороне. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Пока всё движется не так быстро, как хотел бы Зеленский <...> Время не на их стороне", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

По словам представителя Белого дома, Киев понимает, что с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее. При этом он призвал воздержаться от "спекуляций" на тему того, как "выглядит успех" контрнаступления, и заверил, что Штаты будут поддерживать Незалежную "столько, сколько потребуется".