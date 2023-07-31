Медведев обрадовался, что во главе "разлагающегося трупа Украины стоят клоуны"
Медведев: Отказ Киева от переговоров позволит России довести СВО до конца
Отказ украинских властей вести переговоры с Россией позволит Москве довести спецоперацию до конца — до конца бандеровского режима, до конца неонацистской идеологии, до физического конца тех, кто погубил своих же граждан ради западных денег и болезненных амбиций. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Как же всё-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины стоят недалёкие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев. Как же всё-таки полезно, что старший клоун подписал бумажку о запрете переговоров с нашей страной. Всё это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова продолжать диалог. На это глава государства обратил внимание на встрече с африканскими лидерами. При этом Киев законодательно запретил диалог с Москвой, когда в октябре прошлого года Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, один из пунктов которого констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России.
ТАСС / Софья Сандурская