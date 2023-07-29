Путин заявил о невозможности выполнить пункт о прекращении огня за Украину

Российская сторона не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как именно Киев пытается наступать. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции с российскими СМИ, которая проходит в Голубом зале Константиновского дворца.

Путин в беседе с журналистами заявил, что РФ не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину. Видео © LIFE

"Один из пунктов мирного плана — прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке. Чего к нам обращаться с прекращением огня? Мы не можем прекратить огонь, когда на нас наступают", — заявил глава государства.