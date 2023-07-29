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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 20:05
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Путин заявил о невозможности выполнить пункт о прекращении огня за Украину

Путин заявил, что Россия не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину

Российская сторона не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как именно Киев пытается наступать. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции с российскими СМИ, которая проходит в Голубом зале Константиновского дворца.

Путин в беседе с журналистами заявил, что РФ не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину. Видео © LIFE

"Один из пунктов мирного плана — прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке. Чего к нам обращаться с прекращением огня? Мы не можем прекратить огонь, когда на нас наступают", — заявил глава государства.

Путин объяснил решение отвести войска от Киева
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова продолжать диалог. На это глава государства обратил внимание на встрече с африканскими лидерами.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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