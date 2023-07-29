Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова продолжать диалог. На это глава государства обратил внимание на встрече с африканскими лидерами.
Путин напомнил, что Киев издал специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией.
"Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога", — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним. То же самое он призвал делать и другие страны, которые вводят односторонние санкции и пытаются обеспечить свою безопасность за счёт других.