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28 июля, 21:29

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова продолжать диалог. На это глава государства обратил внимание на встрече с африканскими лидерами.

Путин напомнил, что Киев издал специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией.

"Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога", — подчеркнул российский лидер.

Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования на Украине

Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования на Украине

Ранее Путин заявил, что Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним. То же самое он призвал делать и другие страны, которые вводят односторонние санкции и пытаются обеспечить свою безопасность за счёт других.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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