Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова продолжать диалог. На это глава государства обратил внимание на встрече с африканскими лидерами.

Путин напомнил, что Киев издал специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией.

"Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога", — подчеркнул российский лидер.