Путин: Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним

Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки, которые участвуют в миссии по урегулированию конфликта на Украине.

Путин заявил, что Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Видео © LIFE

"Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединённых Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН", — сказал российский лидер.

Глава государства обратил внимание на то, что принципы этого документа должны уважаться и другими странами, не должно быть односторонних санкций и попыток обеспечения своей безопасности за счёт других.