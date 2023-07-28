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28 июля, 20:55

Путин: Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним

Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки, которые участвуют в миссии по урегулированию конфликта на Украине.

Путин заявил, что Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Видео © LIFE

"Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединённых Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН", — сказал российский лидер.

Путин проводит встречу с африканскими лидерами по урегулированию на Украине

Путин проводит встречу с африканскими лидерами по урегулированию на Украине

Глава государства обратил внимание на то, что принципы этого документа должны уважаться и другими странами, не должно быть односторонних санкций и попыток обеспечения своей безопасности за счёт других.

Ранее стало известно, что тема конфликта на Украине не фигурирует в декларации саммита Россия – Африка. При этом в документе есть пункты о сотрудничестве РФ со странами африканского континента в сферах безопасности, политики и экономики, научно-технической, гуманитарной и других областях.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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