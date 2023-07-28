Путин проводит встречу с африканскими лидерами по урегулированию на Украине
Путин проводит встречу с африканскими лидерами. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидерами семи стран Африки, которые участвуют в миссии по урегулированию конфликта на Украине. Общение организовано в формате рабочего обеда.
Российский лидер отметил, что Москва внимательно проанализировала высказанные африканскими друзьями мысли и соображения.
"Мы относимся к этому серьёзно и с большим вниманием. Надеюсь, что вы, коллеги, хорошо понимаете природу и истоки кризиса. Он возник не вчера, был спровоцирован некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной", — сказал Путин.
Ранее Путин указал на нежелание Запада и Украины вести переговоры с Россией. И это несмотря на то, что в основе конфликта лежит создание угроз безопасности РФ со стороны США и НАТО.