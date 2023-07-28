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28 июля, 20:28

Путин проводит встречу с африканскими лидерами по урегулированию на Украине

<p>Путин проводит встречу с африканскими лидерами. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Путин проводит встречу с африканскими лидерами. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидерами семи стран Африки, которые участвуют в миссии по урегулированию конфликта на Украине. Общение организовано в формате рабочего обеда.

Российский лидер отметил, что Москва внимательно проанализировала высказанные африканскими друзьями мысли и соображения.

"Мы относимся к этому серьёзно и с большим вниманием. Надеюсь, что вы, коллеги, хорошо понимаете природу и истоки кризиса. Он возник не вчера, был спровоцирован некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной", — сказал Путин.

Тема конфликта на Украине не фигурирует в декларации саммита Россия – Африка

Тема конфликта на Украине не фигурирует в декларации саммита Россия – Африка

Ранее Путин указал на нежелание Запада и Украины вести переговоры с Россией. И это несмотря на то, что в основе конфликта лежит создание угроз безопасности РФ со стороны США и НАТО.

Артур Лапсаков
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