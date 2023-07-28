Тема конфликта на Украине не фигурирует в декларации саммита Россия – Африка

Декларация второго саммита Россия – Африка не содержит положений, касающихся урегулирования конфликта на Украине, следует из опубликованного на сайте Кремля текста документа.

При этом в декларации есть пункты о сотрудничестве России со странами африканского континента в сферах безопасности, политики и экономики, научно-технической, гуманитарной и других областях.