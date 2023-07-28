Тема конфликта на Украине не фигурирует в декларации саммита Россия – Африка
Декларация второго саммита Россия – Африка не содержит положений, касающихся урегулирования конфликта на Украине, следует из опубликованного на сайте Кремля текста документа.
При этом в декларации есть пункты о сотрудничестве России со странами африканского континента в сферах безопасности, политики и экономики, научно-технической, гуманитарной и других областях.
Сегодня президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023-го по 2026 год. Он прошёл 27–28 июля в Петербурге. Участие в нём приняли 49 из 54 стран Африки. В Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Накануне Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума Россия – Африка. Президент дал щедрое обещание, после которого зал взорвался бурными овациями.
Михаил Терещенко / ТАСС