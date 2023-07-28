Путин и лидеры стран Африки приняли итоговую декларацию саммита в Петербурге
На саммите Россия – Африка, который проходил в Санкт-Петербурге 27–28 июля, приняты итоговая декларация и план действий форума партнёрства Россия – Африка на период 2023–2026 годы. Эти документы утвердили президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств.
"Если, уважаемые коллеги, ни у кого не будет возражений, давайте считать эти важнейшие документы принятыми", — сказал Путин по итогам второй пленарной сессии саммита.
Также в рамках мероприятий был утверждён целый ряд соглашений, контрактов и других документов, касающихся сотрудничества РФ с африканскими странами.
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Лайф напоминает, что саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Участие в мероприятиях приняли 49 из 54 стран Африки. Так, в Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Накануне президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума Россия – Африка. Президент РФ дал щедрое обещание, после которого зал взорвался бурными овациями. Он также отметил, что торговля продукцией АПК с Африкой в 2023 году выросла на 60%, тогда как в прошлом году — на 10%, до 6,7 млрд долларов.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев