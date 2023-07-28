Путин и лидеры стран Африки приняли итоговую декларацию саммита в Петербурге

На саммите Россия – Африка, который проходил в Санкт-Петербурге 27–28 июля, приняты итоговая декларация и план действий форума партнёрства Россия – Африка на период 2023–2026 годы. Эти документы утвердили президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств.

"Если, уважаемые коллеги, ни у кого не будет возражений, давайте считать эти важнейшие документы принятыми", — сказал Путин по итогам второй пленарной сессии саммита.