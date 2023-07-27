Путин: Торговля продукцией АПК между РФ и Африкой выросла на 60% за 2023 год
Оборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Африкой увеличился на 10% в прошлом году, а с начала нынешнего — на 60%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
"Цифры говорят сами за себя. В прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10% и составила 6,7 млрд долларов. А в январе – июне текущего года уже увеличилась ещё на рекордные 60%", — рассказал российский лидер.
Ранее глава государства указал на очевидный потенциал Африки. По словам Путина, среднегодовые темпы роста ВВП африканского континента за последние 20 лет — 4–4,5% в год — превышают общемировые.
ТАСС / Сергей Бобылев