Путин: Торговля продукцией АПК между РФ и Африкой выросла на 60% за 2023 год

Оборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Африкой увеличился на 10% в прошлом году, а с начала нынешнего — на 60%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"Цифры говорят сами за себя. В прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10% и составила 6,7 млрд долларов. А в январе – июне текущего года уже увеличилась ещё на рекордные 60%", — рассказал российский лидер.