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27 июля, 09:56

Путин: Торговля продукцией АПК между РФ и Африкой выросла на 60% за 2023 год

Оборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Африкой увеличился на 10% в прошлом году, а с начала нынешнего — на 60%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"Цифры говорят сами за себя. В прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10% и составила 6,7 млрд долларов. А в январе – июне текущего года уже увеличилась ещё на рекордные 60%", рассказал российский лидер.

Путин сообщил о планах открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов

Путин сообщил о планах открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов

Ранее глава государства указал на очевидный потенциал Африки. По словам Путина, среднегодовые темпы роста ВВП африканского континента за последние 20 лет — 4–4,5% в год — превышают общемировые.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Лысенко
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