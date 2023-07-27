Путин указал на очевидный потенциал Африки

"Потенциал Африки всем очевиден. Среднегодовые темпы роста ВВП [Африканского] континента за последние 20 лет — 4–4,5% в год — превышают общемировые", — сказал глава государства в ходе выступления на пленарном заседании форума Россия – Африка.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что Африканский союз в скором времени станет членом G20. По словам главы государства, это решение может быть принято уже 9–10 сентября на саммите "Двадцатки" в Нью-Дели.