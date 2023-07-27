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27 июля, 09:43

Путин указал на очевидный потенциал Африки

<p>Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Россия – Африка. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Россия – Африка. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Потенциал африканских стран не вызывает сомнений, их среднегодовые темпы роста ВВП превышают общемировые показатели, заявил президент России Владимир Путин.

"Потенциал Африки всем очевиден. Среднегодовые темпы роста ВВП [Африканского] континента за последние 20 лет — 4–4,5% в год — превышают общемировые", — сказал глава государства в ходе выступления на пленарном заседании форума Россия – Африка.

Песков раскрыл содержание предстоящего выступления Путина на саммите Россия – Африка

Песков раскрыл содержание предстоящего выступления Путина на саммите Россия – Африка

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что Африканский союз в скором времени станет членом G20. По словам главы государства, это решение может быть принято уже 9–10 сентября на саммите "Двадцатки" в Нью-Дели.

Александр Юнашев
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