Песков раскрыл содержание предстоящего выступления Путина на саммите Россия – Африка

Президент РФ Владимир Путин в своей речи на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге коснётся роли Африканского континента в современном мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о содержании предстоящего выступления главы государства.

"Выступление будет буквально через полтора часа, было бы странным его пересказывать. Речь пойдёт об Африканском континенте, который играет всё более важную роль в международных делах", — отметил представитель Кремля.

По его словам, Путин уверен, что Африка, как и Россия, готова к тесному сотрудничеству в условиях стремительно меняющегося мира.