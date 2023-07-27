Песков раскрыл содержание предстоящего выступления Путина на саммите Россия – Африка
Песков сообщил, что выступление Путина коснётся стран Африки и их растущей роли
Президент РФ Владимир Путин в своей речи на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге коснётся роли Африканского континента в современном мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о содержании предстоящего выступления главы государства.
"Выступление будет буквально через полтора часа, было бы странным его пересказывать. Речь пойдёт об Африканском континенте, который играет всё более важную роль в международных делах", — отметил представитель Кремля.
По его словам, Путин уверен, что Африка, как и Россия, готова к тесному сотрудничеству в условиях стремительно меняющегося мира.
Напомним, 27–28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит Россия – Африка. В нём примут участие делегации из 49 стран. Президент Союза Коморских островов и председатель Африканского союза (АС) Азали Ассумани ранее заявил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки.