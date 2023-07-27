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27 июля, 05:58

Африканские делегаты планируют обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

Председатель АС Ассумани хочет обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

Африканские страны планируют на саммите Россия – Африка обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил один из участников мероприятия — президент Союза Коморских островов и председатель Африканского союза (АС) Азали Ассумани.

"Проблема зерновых и удобрений касается всех. Мы поговорим об этом в Санкт-Петербурге, мы обсудим её (зерновую сделку. — Прим. Лайфа) с Путиным, чтобы посмотреть, как мы можем перезапустить это соглашение", — приводит слова африканского политика РИА "Новости".

Напомним, саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка стартуют сегодня в Санкт-Петербурге и продлятся два дня. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уже сообщал, что на повестке в том числе и поставки зерна. Путин анонсировал подписание весомых соглашений. По итогам саммита будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года.

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Как писал Лайф, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого на Украине заявили, что всё равно хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. В Москве подчеркнули, что сделка не отменена, а приостановлена — РФ будет готова вернуться к её исполнению, как только будут выполнены обещания, данные российской стороне ещё год назад.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Николь Вербер
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