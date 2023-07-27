Африканские делегаты планируют обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

Африканские страны планируют на саммите Россия – Африка обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил один из участников мероприятия — президент Союза Коморских островов и председатель Африканского союза (АС) Азали Ассумани.

"Проблема зерновых и удобрений касается всех. Мы поговорим об этом в Санкт-Петербурге, мы обсудим её (зерновую сделку. — Прим. Лайфа) с Путиным, чтобы посмотреть, как мы можем перезапустить это соглашение", — приводит слова африканского политика РИА "Новости".