Китай указал на окно возможностей для возрождения зерновой сделки

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил на заседании Совета Безопасности всемирной организации, что Черноморская инициатива важна для обеспечения мировой продовольственной безопасности. По оценке Пекина, окно для возобновления сделки всё ещё сохраняется.

"Черноморская инициатива и меморандум о взаимопонимании по экспорту российских продуктов и удобрений важны для стабилизации мировых цен на продовольствие, для обеспечения продовольственной безопасности и наращивания поставок продуктов уязвимым странам. В настоящий момент окно возможностей для восстановления пакетного соглашения всё ещё есть", — заявил китайский дипломат.