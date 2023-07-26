Китай указал на окно возможностей для возрождения зерновой сделки
Зампостпреда КНР при ООН: Окно возможностей для возрождения зерновой сделки есть
Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил на заседании Совета Безопасности всемирной организации, что Черноморская инициатива важна для обеспечения мировой продовольственной безопасности. По оценке Пекина, окно для возобновления сделки всё ещё сохраняется.
"Черноморская инициатива и меморандум о взаимопонимании по экспорту российских продуктов и удобрений важны для стабилизации мировых цен на продовольствие, для обеспечения продовольственной безопасности и наращивания поставок продуктов уязвимым странам. В настоящий момент окно возможностей для восстановления пакетного соглашения всё ещё есть", — заявил китайский дипломат.
Зерновую сделку заключили Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года, два раза договор продлевался. Соглашение предполагало вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. При этом Россия не раз говорила о риске выхода из сделки по причине игнорирования российской части документа. 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена.
ТАСС / EPA / SEDAT SUNA