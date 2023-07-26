Захарова разъяснила ситуацию с отказом России выступить на Совбезе ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона обязательно выступит на Совбезе ООН на тему Черноморской зерновой инициативы. Демарш Москва устроила на заседании по теме якобы "разрушения памятников культурного наследия Одессы".

"По Черноморской инициативе Россия как раз будет выступать обязательно. А вот от выступления по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы "разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы" российский представитель действительно отказался", — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что такое решение было связано в том числе и с недопуском британским председательством наместника Десятинного монастыря епископа Макаровского Гедеона (в миру Юрий Самуилович Харон) к участию в заседании. Захарова объявила, что на этот счёт священник сделает специальное заявление на созываемом Россией заседании СБ ООН по гонениям на православие на Украине. Она призвала СМИ не попадаться на фейки.