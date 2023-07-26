Россия устроила демарш на Совбезе ООН из-за недопуска епископа Гедеона

Россия отказалась от выступления на заседании Совета Безопасности ООН по судьбе зерновой инициативы из-за недопуска епископа Макаровского Гедеона (в миру Юрий Самуилович Харон), который должен был представить доклад о ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом объявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании СБ — при том, что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, — мы не будем выступать на следующем за нашим заседании", — сказал дипломат и попросил внести соответствующие изменения в список выступающих.