Россия устроила демарш на Совбезе ООН из-за недопуска епископа Гедеона
Россия отказалась выступать на Совбезе ООН из-за недопуска своего докладчика
Россия отказалась от выступления на заседании Совета Безопасности ООН по судьбе зерновой инициативы из-за недопуска епископа Макаровского Гедеона (в миру Юрий Самуилович Харон), который должен был представить доклад о ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом объявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании СБ — при том, что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, — мы не будем выступать на следующем за нашим заседании", — сказал дипломат и попросил внести соответствующие изменения в список выступающих.
Полянский подчеркнул, что британское председательство единолично приняло решение о недопуске наместника Десятинного монастыря. Это абсолютно искусственно, заключил заместитель постпреда.
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого на Украине заявили, что всё равно хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.
ТАСС / AP / Seth Wenig