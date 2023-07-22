Зеленский призвал срочно созвать Совет Украина – НАТО
Зеленский призвал Столтенберга созвать Совет Украина – НАТО по зерновой сделке
Украинский президент Владимир Зеленский призвал созвать Совет Украина – НАТО из-за ситуации с зерновым коридором в Чёрном море. С таким запросом он обратился к генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.
"Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится", — заявил Зеленский, указав, что кризис безопасности в Чёрном море точно будет преодолён.
Ранее Зеленский сообщил, что обсудил со Столтенбергом ситуацию в Чёрном море и интеграцию Киева в НАТО. Это был их первый разговор после провального для украинского президента саммита альянса в Вильнюсе.
t.me / Zelenskiy / Official