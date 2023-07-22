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22 июля, 20:37

Зеленский призвал срочно созвать Совет Украина – НАТО

Зеленский призвал Столтенберга созвать Совет Украина – НАТО по зерновой сделке

Украинский президент Владимир Зеленский призвал созвать Совет Украина – НАТО из-за ситуации с зерновым коридором в Чёрном море. С таким запросом он обратился к генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.

"Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится", — заявил Зеленский, указав, что кризис безопасности в Чёрном море точно будет преодолён.

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Ранее Зеленский сообщил, что обсудил со Столтенбергом ситуацию в Чёрном море и интеграцию Киева в НАТО. Это был их первый разговор после провального для украинского президента саммита альянса в Вильнюсе.

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t.me / Zelenskiy / Official

Артур Лапсаков
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