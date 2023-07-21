Россия на Совбезе ООН огласила 7 условий для возобновления зерновой сделки

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации озвучил условия Москвы для возобновления зернового соглашения, которые нужно выполнить Западу. Их семь.

Первое — реальное освобождение от санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе условие заключается в снятии ограничений с отечественных банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений. Также Москва требует возобновить поставки запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений.

Четвёртое условие — нужно решить все вопросы с фрахтом судов и страхованием экспортных поставок продовольствия РФ, обеспечить логистику. Следующее — устранить препятствия для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства, включая возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Шестое условие Москвы — разблокировка всех российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью. И седьмое — вернуть изначальный гуманитарный характер зерновой сделки, т.е. коридор должен работать в интересах нуждающихся стран, а не "делать богатые страны ещё богаче".