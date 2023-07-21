Эрдоган в срочном разговоре обсудил с Зеленским усилия для перемирия между Россией и Украиной
Эрдоган обсудил с Зеленским зерновую сделку и усилия по завершению конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обложка © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вечером собирается провести внеплановые переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить продовольственную безопасность.
"Сегодня вечером планирую провести переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Черноморский регион, продовольственная безопасность, другие важные темы", — сказал он в своём вечернем обращении, опубликованном в "Телеграме".
Спустя короткое время канцелярия Эрдогана сообщила, что телефонный разговор состоялся по просьбе Зеленского. Главы государств подробно обсудили в деталях продление действия соглашения о черноморском зерновом коридоре. Эрдоган в свою очередь заверил коллегу в том, что "Турция прилагает активные усилия для того, чтобы воцарился мир".
Ранее днём президент Турции заявил, что он "сделает всё возможное", чтобы возобновить зерновую сделку. Также Эрдоган добавил, что намерен продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.