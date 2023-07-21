Эрдоган в срочном разговоре обсудил с Зеленским усилия для перемирия между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вечером собирается провести внеплановые переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить продовольственную безопасность.

"Сегодня вечером планирую провести переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Черноморский регион, продовольственная безопасность, другие важные темы", — сказал он в своём вечернем обращении, опубликованном в "Телеграме".

Спустя короткое время канцелярия Эрдогана сообщила, что телефонный разговор состоялся по просьбе Зеленского. Главы государств подробно обсудили в деталях продление действия соглашения о черноморском зерновом коридоре. Эрдоган в свою очередь заверил коллегу в том, что "Турция прилагает активные усилия для того, чтобы воцарился мир".