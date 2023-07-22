Зеленский впервые созвонился со Столтенбергом после провала на саммите НАТО
Зеленский обсудил со Столтенбергом ситуацию в Чёрном море и саммит НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию в Чёрном море и интеграцию Киева в альянс.
"Обсудили реализацию договорённостей, достигнутых во время вильнюсского саммита альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО. Поделились оценками нынешней ситуации в Чёрном море и рисков, создаваемых ею для глобальной продовольственной безопасности", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.
По его словам, стороны определили первоначальные и будущие действия для "разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора". При этом глава Незалежной не стал уточнять, о каких именно шагах идёт речь.
Ранее обозреватель The Guardian объяснил, почему саммит НАТО в Вильнюсе стал настоящим провалом для президента Украины Владимира Зеленского. "Спусковым крючком", по одной из версий, стало решение лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на принятие Швеции в НАТО, то есть "вакантное" место, на которое претендовал Киев, уже занято. А президент Болгарии ранее высказался об ошибках Зеленского, за которые "платит вся Европа". Он возмущён тем фактом, что украинские власти хотят продолжать боевые действия, не думая, чем это может обернуться для европейских стран.