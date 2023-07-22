Зеленский впервые созвонился со Столтенбергом после провала на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию в Чёрном море и интеграцию Киева в альянс.

"Обсудили реализацию договорённостей, достигнутых во время вильнюсского саммита альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО. Поделились оценками нынешней ситуации в Чёрном море и рисков, создаваемых ею для глобальной продовольственной безопасности", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

По его словам, стороны определили первоначальные и будущие действия для "разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора". При этом глава Незалежной не стал уточнять, о каких именно шагах идёт речь.