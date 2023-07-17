Саммит НАТО в Вильнюсе стал настоящим провалом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Guardian.

"В то время как лидеры обедали, обсуждая сделку с президентом Турции Эрдоганом, Владимир Зеленский выглядел как бедняк на пиру", — говорится в публикации.

Там указывается, что "покорная улыбка" Зеленского во время беседы с американским коллегой Джо Байденом была натянутой. К тому же для украинского лидера стало "спусковым крючком" решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на принятие Швеции в НАТО.