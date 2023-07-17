На Западе заявили о крупном провале Зеленского на саммите НАТО
Guardian: Зеленского расстроило снятие Эрдоганом вето на приём Швеции в НАТО
Саммит НАТО в Вильнюсе стал настоящим провалом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Guardian.
"В то время как лидеры обедали, обсуждая сделку с президентом Турции Эрдоганом, Владимир Зеленский выглядел как бедняк на пиру", — говорится в публикации.
Там указывается, что "покорная улыбка" Зеленского во время беседы с американским коллегой Джо Байденом была натянутой. К тому же для украинского лидера стало "спусковым крючком" решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на принятие Швеции в НАТО.
Напомним, ранее Турция согласилась снять вето на приём Швеции в НАТО. В свою очередь Стокгольм обещал Анкаре не поддерживать организации, которые та считает террористическими. Байден же заявил, что в свете согласия Турции на принятие Швеции в НАТО саммит альянса в Вильнюсе является историческим. Лидер США также заявил о новом этапе отношений с Турцией.
T.me / V_Zelenskiy_official