В Турции назвали спекуляциями данные о кредите МВФ за пропуск Швеции в НАТО

Информация о том, что Турция одобрила вступление Швеции в НАТО в обмен на кредит от МВФ, — это спекуляция. Об этом заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз.

"В 2013 году господин президент положил конец отношениям с МВФ в период правления ПСР (Партии справедливости и развития. — Прим. Лайфа), проявив на тот момент очень сильную волю и погасив все долги", — приводит слова вице-президента республики TRT Haber.

Йылмаз отметил, что с того времени Анкара уже 10 лет не привлекает средства МВФ и даже в очень трудный период самостоятельно успешно управляла своей экономикой.