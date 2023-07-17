В Турции назвали спекуляциями данные о кредите МВФ за пропуск Швеции в НАТО
Вице-президент Йылмаз назвал спекуляцией данные о покупке пропуска Швеции в НАТО
Информация о том, что Турция одобрила вступление Швеции в НАТО в обмен на кредит от МВФ, — это спекуляция. Об этом заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз.
"В 2013 году господин президент положил конец отношениям с МВФ в период правления ПСР (Партии справедливости и развития. — Прим. Лайфа), проявив на тот момент очень сильную волю и погасив все долги", — приводит слова вице-президента республики TRT Haber.
Йылмаз отметил, что с того времени Анкара уже 10 лет не привлекает средства МВФ и даже в очень трудный период самостоятельно успешно управляла своей экономикой.
Напомним, 11 июля Турция согласилась снять вето на приём Швеции в НАТО. В свою очередь Стокгольм обещал Анкаре не поддерживать организации, которые турецкая сторона считает террористическими. Президент США Джо Байден назвал саммит альянса в Вильнюсе историческим из-за согласия Анкары принять Швецию в НАТО. Американский лидер также заявил о новом этапе отношений с Турцией.
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