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11 июля, 16:18

Эрдоган на встрече с Байденом провозгласил о "новом этапе" отношений Турции и США

Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с американским коллегой Джо Байденом объявил о начале нового этапа в отношениях Анкары и Вашингтона. Беседа двух лидеров состоялась 11 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к новому этапу в наших отношениях. Прошлые встречи были своего рода разминкой", сказал турецкий лидер.

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Напомним, за последние несколько дней Турция предприняла сразу несколько шагов, которые вызвали негодование в России. Первым стало возвращение главарей "Азова"* на Украину. После Эрдоган созвонился с президентом США. А накануне Анкара согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / MADE NAGI

Марина Калегина
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