Эрдоган на встрече с Байденом провозгласил о "новом этапе" отношений Турции и США

Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с американским коллегой Джо Байденом объявил о начале нового этапа в отношениях Анкары и Вашингтона. Беседа двух лидеров состоялась 11 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к новому этапу в наших отношениях. Прошлые встречи были своего рода разминкой", — сказал турецкий лидер.

Напомним, за последние несколько дней Турция предприняла сразу несколько шагов, которые вызвали негодование в России. Первым стало возвращение главарей "Азова"* на Украину. После Эрдоган созвонился с президентом США. А накануне Анкара согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки.