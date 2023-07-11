Байден резко сменил риторику по F-16 для Турции после возвращения главарей "Азова" Украине

Американский президент Джо Байден выступает за поставки Турции истребителей F-16. Такое заявление в ходе брифинга сделал помощник лидера США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден в течение нескольких месяцев чётко и недвусмысленно заявлял, что выступает за поставки F-16 Турции, и этот шаг отвечает нашим национальным интересам. Увеличение потенциала Турции в интересах НАТО", — сказал он.

Напомним, за последние несколько дней Турция предприняла сразу несколько шагов, которые вызвали негодование в России. Первым стало возвращение главарей "Азова"* на Украину. После Эрдоган созвонился с президентом США. А накануне Анкара согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки.