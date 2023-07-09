Эрдоган созвонился с Байденом после возвращения главарей "Азова" Украине

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган накануне саммита НАТО провели телефонные переговоры по вопросу вступления в альянс Швеции и Украины. Об этом сообщает администрация турецкого лидера в "Твиттере".

Эрдоган признал, что Швеция приняла некоторые меры, требуемые его страной для одобрения её членства в НАТО. Однако он считает, что этого недостаточно, поскольку там до сих пор проводятся демонстрации запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. Также политик назвал неверным ставить одобрение турецкого запроса на получение американских истребителей F-16 в зависимость от оценки Анкарой заявки Швеции.

Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что на предстоящем саммите в Вильнюсе будет поддержано вступление Турции в Евросоюз. Президенты договорились встретиться там лично и обсудить отношения двух стран и региональные вопросы.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции и опубликовал видео с ними. За день до этого он провёл переговоры с Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение главарей "Азова" связано с провалом контрнаступления ВСУ.