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Регион
Опубликовано 9 июля 2023, 21:59
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Эрдоган созвонился с Байденом после возвращения главарей "Азова" Украине

Эрдоган и Байден провели переговоры о членстве Швеции и Украины в НАТО

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган накануне саммита НАТО провели телефонные переговоры по вопросу вступления в альянс Швеции и Украины. Об этом сообщает администрация турецкого лидера в "Твиттере".

Эрдоган признал, что Швеция приняла некоторые меры, требуемые его страной для одобрения её членства в НАТО. Однако он считает, что этого недостаточно, поскольку там до сих пор проводятся демонстрации запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. Также политик назвал неверным ставить одобрение турецкого запроса на получение американских истребителей F-16 в зависимость от оценки Анкарой заявки Швеции.

Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что на предстоящем саммите в Вильнюсе будет поддержано вступление Турции в Евросоюз. Президенты договорились встретиться там лично и обсудить отношения двух стран и региональные вопросы.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции и опубликовал видео с ними. За день до этого он провёл переговоры с Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение главарей "Азова" связано с провалом контрнаступления ВСУ.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / АР / Evan Vucci

Лариса Сафронова
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