Регион

Уведомления отключены

8 июля, 17:29

Песков: Возвращение главарей "Азова" Украине связано с провалом контрнаступления

Решение о передаче главарей "Азова"* Киеву напрямую связано с провалами контрнаступления ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это решение выдать главарей "Азова"* Зеленскому в нарушение существующих договорённостей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Представитель Кремля добавил, что войска киевского режима ежедневно сталкиваются с провалами контрнаступления.

"Любовь без обязательств": Чем расплатится Зеленский за провал контрнаступления

"Любовь без обязательств": Чем расплатится Зеленский за провал контрнаступления

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и опубликовал видео с ними. Накануне он провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта.

Напомним, в сентябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после обмена пленными с Киевом удалось освободить 56 человек. Украине передали 215 человек, среди которых были представители украинских нацбатальонов.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

Никита Никонов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Турция
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров