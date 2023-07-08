Решение о передаче главарей "Азова"* Киеву напрямую связано с провалами контрнаступления ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это решение выдать главарей "Азова"* Зеленскому в нарушение существующих договорённостей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Представитель Кремля добавил, что войска киевского режима ежедневно сталкиваются с провалами контрнаступления.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и опубликовал видео с ними. Накануне он провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта.

Напомним, в сентябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после обмена пленными с Киевом удалось освободить 56 человек. Украине передали 215 человек, среди которых были представители украинских нацбатальонов.