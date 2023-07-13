Байдена обвинили в подкупе Эрдогана ради пропуска Швеции в НАТО
Херш: Байден пообещал Эрдогану $11–13 млрд от МВФ в обмен на приём Швеции в НАТО
Американский публицист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден пообещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 11–13 млрд долларов. За это Турция должна ратифицировать членство Швеции в НАТО. Источники такой информации Херш не называет.
Как говорится на сайте журналиста, суть этой схемы проста: "Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис", поэтому не против получить новые кредиты от МВФ.
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Напомним, 11 июля Турция согласилась снять вето на приём Швеции в НАТО. В свою очередь та обещала Турции не поддерживать организации, которые Анкара считает террористическими. Байден же заявил, что в свете согласия Анкары на принятие Швеции в НАТО саммит альянса в Вильнюсе является историческим. Лидер США также заявил о новом этапе отношений с Турцией.
ТАСС / EPA / MADE NAGI / POOL