Байдена обвинили в подкупе Эрдогана ради пропуска Швеции в НАТО

Американский публицист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден пообещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 11–13 млрд долларов. За это Турция должна ратифицировать членство Швеции в НАТО. Источники такой информации Херш не называет.

Как говорится на сайте журналиста, суть этой схемы проста: "Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис", поэтому не против получить новые кредиты от МВФ.