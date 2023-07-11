В Думе рассказали о договоре, из-за которого Турция поменяла решение по Швеции
Депутат Бутина: Решение Эрдогана по Швеции выглядит как сделка с совестью
Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на приём Швеции в НАТО выглядит как сделка с совестью, особенно после акций с сожжением Корана. Об этом в эфире радио Sputnik заявила депутат Госдумы Мария Бутина.
По оценке парламентария, Эрдоган играет исключительно "за самого себя". На его отношение к вступлению Швеции в НАТО должно было повлиять сожжение Корана. Однако в результате картина по этому вопросу выглядит иначе.
"На мой взгляд, какая-то неправильная сделка с совестью получается у некоторых товарищей, в частности у Эрдогана... Это был один из важных постулатов для того, чтобы Швеция всё-таки не получила одобрения Турции для вступления в НАТО. А здесь раз — и переобулись", — подчеркнула Бутина.
Она также отметила забавность устных гарантий, которые Швеция дала Турции, и доверие Анкары этим обещаниям Стокгольма. Депутат предположила, что позднее прояснится эта ситуация, но, очевидно, случился "договорняк".
Напомним, за последние несколько дней Турция предприняла сразу несколько шагов, которые вызвали негодование в России. Первым стало возвращение главарей "Азова"* на Украину. После Эрдоган созвонился с президентом США. В этой связи Вашингтон резко сменил риторику по F-16 для Турции и выступил за поставки истребителей. А накануне Анкара согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки.
*Запрещённая в России террористическая организация.
LIFE / Владимир Суворов