Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на приём Швеции в НАТО выглядит как сделка с совестью, особенно после акций с сожжением Корана. Об этом в эфире радио Sputnik заявила депутат Госдумы Мария Бутина.

По оценке парламентария, Эрдоган играет исключительно "за самого себя". На его отношение к вступлению Швеции в НАТО должно было повлиять сожжение Корана. Однако в результате картина по этому вопросу выглядит иначе.

"На мой взгляд, какая-то неправильная сделка с совестью получается у некоторых товарищей, в частности у Эрдогана... Это был один из важных постулатов для того, чтобы Швеция всё-таки не получила одобрения Турции для вступления в НАТО. А здесь раз — и переобулись", — подчеркнула Бутина.

Она также отметила забавность устных гарантий, которые Швеция дала Турции, и доверие Анкары этим обещаниям Стокгольма. Депутат предположила, что позднее прояснится эта ситуация, но, очевидно, случился "договорняк".