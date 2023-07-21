Зеленскому указали на планы НАТО, в которых нет конфликта с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе объяснили, что приглашение страны в альянс чревато конфликтом с Россией. Об этом заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Он отметил, что военное столкновение с РФ не входит в планы блока, но при этом подчеркнул, что после саммита Украина стала ближе к НАТО.