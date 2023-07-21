Регион

Уведомления отключены

21 июля, 00:38
3709

Зеленскому указали на планы НАТО, в которых нет конфликта с Россией

Замгенсека НАТО Джоанэ: Альянс сообщил Зеленскому о нежелании конфликта с РФ

<p>Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Обложка <strong style="font-weight: bold;">© </strong><a href="https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_217565.htm?selectedLocale=en" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nato.int</a></p>

Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Обложка © nato.int

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе объяснили, что приглашение страны в альянс чревато конфликтом с Россией. Об этом заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Он отметил, что военное столкновение с РФ не входит в планы блока, но при этом подчеркнул, что после саммита Украина стала ближе к НАТО.

Зеленскому расшифровали оскорбительный сигнал от Байдена на саммите НАТО

Зеленскому расшифровали оскорбительный сигнал от Байдена на саммите НАТО

А ранее турки назвали причину, по которой США не пустили Украину в альянс. По их мнению, Штаты показали, что одновременно боятся Россию и пытаются получить выгоду путём затягивания вооружённого конфликта.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров