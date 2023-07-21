Зеленскому указали на планы НАТО, в которых нет конфликта с Россией
Замгенсека НАТО Джоанэ: Альянс сообщил Зеленскому о нежелании конфликта с РФ
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Обложка © nato.int
Президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе объяснили, что приглашение страны в альянс чревато конфликтом с Россией. Об этом заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.
Он отметил, что военное столкновение с РФ не входит в планы блока, но при этом подчеркнул, что после саммита Украина стала ближе к НАТО.
А ранее турки назвали причину, по которой США не пустили Украину в альянс. По их мнению, Штаты показали, что одновременно боятся Россию и пытаются получить выгоду путём затягивания вооружённого конфликта.