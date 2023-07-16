Регион

Уведомления отключены

16 июля, 09:57

Названа причина, по которой США не пустили Украину в НАТО

Sabah: Не пустив Украину в НАТО, США показали свой страх России

Не пригласив Украину вступить в НАТО на прошедшем саммите, США показали, что одновременно боятся Россию и пытаются получить выгоду путём затягивания вооружённого конфликта. Об этом пишет турецкая газета Sabah. Издание указало, что среди членов фактически возглавляемого Соединёнными Штатами альянса больше европейских стран, чем в Евросоюзе.

"В то время как число членов Европейского союза (ЕС) остаётся на уровне 28, число членов НАТО, возглавляемого США, возросло до 31. С учётом присоединения Швеции и Украины это число достигнет 33. Другими словами, в НАТО, американском альянсе, состоит больше европейских стран, чем в ЕС, собственном европейском альянсе", говорится в материале.

Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского на саммите НАТО, рассказали СМИ

Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского на саммите НАТО, рассказали СМИ

По словам автора публикации, это значит, что ЕС будет всё больше и больше зависеть от НАТО в новой холодной войне, начавшейся с украинского кризиса.

Что касается решения не пригласить Украину в блок на прошедшем саммите, то, считает газета, это показывает одновременно страх США перед Россией и желание получить выгоду от затягивания конфликта. Кроме того, о стремлении углубить кризис говорят и поставки Киеву кассетных боеприпасов, использование которых, напомнило издание, классифицируется как военное преступление.

Одним из выгодополучателей текущего кризиса называется Турция, которая, действуя в своих интересах и поддерживая контакт со всеми сторонами, "становится центром притяжения как в своём регионе, так и на мировой арене, создавая тем самым новые балансы".

В канцелярии Эрдогана объяснили поддержку расширения НАТО

В канцелярии Эрдогана объяснили поддержку расширения НАТО

Ранее Лайф рассказывал, в какой замкнутый круг НАТО загнало Украину. Так, альянс несёт ответственность за продолжение конфликта и в то же время не принимает к себе Незалежную, ссылаясь на продолжающиеся боевые действия.

Обложка ©

ТАСС / AP / Susan Walsh

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров