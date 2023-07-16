Названа причина, по которой США не пустили Украину в НАТО

Не пригласив Украину вступить в НАТО на прошедшем саммите, США показали, что одновременно боятся Россию и пытаются получить выгоду путём затягивания вооружённого конфликта. Об этом пишет турецкая газета Sabah. Издание указало, что среди членов фактически возглавляемого Соединёнными Штатами альянса больше европейских стран, чем в Евросоюзе.

"В то время как число членов Европейского союза (ЕС) остаётся на уровне 28, число членов НАТО, возглавляемого США, возросло до 31. С учётом присоединения Швеции и Украины это число достигнет 33. Другими словами, в НАТО, американском альянсе, состоит больше европейских стран, чем в ЕС, собственном европейском альянсе", — говорится в материале.

По словам автора публикации, это значит, что ЕС будет всё больше и больше зависеть от НАТО в новой холодной войне, начавшейся с украинского кризиса.

Что касается решения не пригласить Украину в блок на прошедшем саммите, то, считает газета, это показывает одновременно страх США перед Россией и желание получить выгоду от затягивания конфликта. Кроме того, о стремлении углубить кризис говорят и поставки Киеву кассетных боеприпасов, использование которых, напомнило издание, классифицируется как военное преступление.

Одним из выгодополучателей текущего кризиса называется Турция, которая, действуя в своих интересах и поддерживая контакт со всеми сторонами, "становится центром притяжения как в своём регионе, так и на мировой арене, создавая тем самым новые балансы".