Украина попала в замкнутый круг из-за отказа от мира с Россией и стремления попасть в НАТО, пишет издание ZNetwork. По словам его авторов, именно альянс несёт ответственность за продолжение вооружённого конфликта.

"НАТО несёт ответственность за продолжение конфликта, на который теперь ссылаются как на основание для лишения Киева права вступить в организацию. Альянс втянул Украину в нынешнее кровавое месиво, но при этом не готов помочь ей найти выход", — говорится в публикации.

При этом отмечается, что НАТО заигрывало с Украиной ещё в 2008 году, когда ей с надеждой на создание угрозы России было обещано вступление в альянс. Начало же спецоперации, которое призвано сохранить нейтралитет Киева, предотвратило превращение Незалежной в большую военную базу блока.

Единственной возможностью предотвратить ядерную войну авторы ZNetwork называют разгром Украины на поле боя и, как следствие, уничтожение амбиций Вашингтона на мировое господство.