Участие западных стран в конфликте на Украине не спасёт киевский режим и его главу Владимира Зеленского от мощи Российской армии. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, ВСУ — это уже побеждённая армия, которая, согласно армейскому определению термина "поражение", напала и не смогла пробить линию защиты противника. Теперь же ей остаётся только отступить.

"Остаётся лишь один вариант — вмешательство иностранного государства, например Польши, но исхода это не изменит", — отметил эксперт в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Он уточнил, что на сегодняшний день ВСУ находятся в крайне тяжёлом положении, а Зеленский всё ещё надеется на помощь войск НАТО. Однако, по мнению Джонсона, стороннее вмешательство никак не сможет исправить ситуацию, поскольку ВС РФ в разы превосходят украинскую армию как по количеству солдат, так и огневой мощи.

"В случае эскалации конфликта и выхода его за пределы, скорее всего, в мешках для трупов окажутся поляки, латыши и литовцы", — заключил Джонсон.