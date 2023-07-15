В США назвали города, которые потеряет Украина после одного "намёка" Путина
Экс-разведчик США Риттер: Россия освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков
Появление "санитарной зоны", о которой ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, будет означать для Украины потерю ряда крупных городов. Об этом заявил бывший разведчик ВС США и военный эксперт Скотт Риттер. По его словам, российский лидер "намекнул" на такое развитие конфликта.
"Русские отбросят украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения, предоставляемых НАТО, таких как HIMARS, дальность которых составляет около 150 километров. <…> Это означает, что Россия освободит Одессу, Харьков и Днепропетровск", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала The Geopolitics In Conflict Show.
Экс-разведчик считает, что ВСУ не смогут снова занять эти города. Дабы избежать этого, уверен он, Запад вынудит президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты россиян от обстрелов ВСУ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил определить границы этой территории возле украинского Львова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что размеры "санитарной зоны" будут зависеть от дальнобойности орудий ВСУ.
ТАСС / Zuma