В США назвали города, которые потеряет Украина после одного "намёка" Путина

Появление "санитарной зоны", о которой ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, будет означать для Украины потерю ряда крупных городов. Об этом заявил бывший разведчик ВС США и военный эксперт Скотт Риттер. По его словам, российский лидер "намекнул" на такое развитие конфликта.

"Русские отбросят украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения, предоставляемых НАТО, таких как HIMARS, дальность которых составляет около 150 километров. <…> Это означает, что Россия освободит Одессу, Харьков и Днепропетровск", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала The Geopolitics In Conflict Show.