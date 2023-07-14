В США сравнили танковую мощь России и Украины, и итог оказался очевиден
Экс-разведчик США Риттер: Россия превосходит Украину по количеству танков
Бывший разведчик ВС США и военный эксперт Скотт Риттер призвал не верить сообщениям о том, что у России меньше танков, чем у Украины.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина прорвать оборону благодаря превосходству в количестве техники, он отметил, что Незалежная "даже близко не подошла к прорыву". В то же время он подчеркнул, что Россия в месяц производит свыше 100 современных танков, указав на незавидное положение Киева, который на сегодняшний день находится в полнейшей зависимости от западных "подачек".
"Как вообще можно иметь больше танков, чем у России? Сколько танков производит Украина? Ноль. Они получают все свои танки из заграничных источников. А что произошло с иностранными танками на передовой? Их уничтожили", — напомнил военный эксперт в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty.
Он также не исключил, что боевые действия могут прекратиться уже к концу лета, поскольку украинская армия больше не способна "выдерживать конфликт такого уровня".
Кстати, ранее Риттер рассказывал, как бойцы ВСУ сами уничтожают технику НАТО, в том числе переданные Киеву танки Leopard немецкого производства. Всё дело в том, что российская сторона назначила награду за каждый подбитый танк, поэтому теперь, как только видит его, начинает "палить по нему из всего, что есть". Чтобы не умирать, украинские военные сами отступают и специально ломают их, лишь бы не идти в атаку.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ