Бывший разведчик ВС США и военный эксперт Скотт Риттер призвал не верить сообщениям о том, что у России меньше танков, чем у Украины.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина прорвать оборону благодаря превосходству в количестве техники, он отметил, что Незалежная "даже близко не подошла к прорыву". В то же время он подчеркнул, что Россия в месяц производит свыше 100 современных танков, указав на незавидное положение Киева, который на сегодняшний день находится в полнейшей зависимости от западных "подачек".

"Как вообще можно иметь больше танков, чем у России? Сколько танков производит Украина? Ноль. Они получают все свои танки из заграничных источников. А что произошло с иностранными танками на передовой? Их уничтожили", — напомнил военный эксперт в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty.

Он также не исключил, что боевые действия могут прекратиться уже к концу лета, поскольку украинская армия больше не способна "выдерживать конфликт такого уровня".